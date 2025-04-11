Apple ускорила разработку персонализированной Siri

Apple готовится к запуску долгожданной обновленной версии Siri с искусственным интеллектом (ИИ), которая должна быть доступна уже осенью 2025 года. Ранее компания заявляла, что новая персонализированная версия виртуального помощника будет выпущена только в следующем году. Однако, по информации источников, Apple ускорила работы, чтобы представить обновление в ближайшее время.

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Согласно данным издания The New York Times, сотрудники компании уверены, что Siri с поддержкой персонализированного ИИ появится в осеннем обновлении iOS 19. Это обновление, помимо других изменений, будет включать значительную визуальную переработку и новые возможности, вдохновленные системой visionOS.

Персонализированная версия Siri, которая должна стать более умной и адаптированной под нужды пользователя, будет включать функции, такие как личный контекст и более глубокая интеграция с приложениями. Среди прочего, Siri сможет редактировать и отправлять фотографии по запросу, что значительно расширит ее функционал.

Кроме того, Apple продолжает работать над интеграцией ChatGPT в Siri, что позволит улучшить ее возможности в сравнении с конкурентами, такими как Google Assistant и ChatGPT. Компания также разрабатывает LLM-версию Siri, которая должна стать серьезным конкурентом для других ИИ-платформ. Ожидается, что эти новые функции сделают Siri более гибким и мощным инструментом для пользователей.