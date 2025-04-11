Астроном раскрыл значение термина «Розовая Луна»

Термин «Розовая Луна», восход которой ожидается 12 апреля, не имеет никакого отношения к науке, оно было придумано для красоты и обозначает первое весеннее полнолуние. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Он назвал данный термин «эффектной придумкой».

«Есть голубая луна, есть розовая луна», — добавил Сурдин, указав, что так обозначают первое весеннее полнолуние.

Также Сурдин объяснил, что такое Микролуние, которое ожидается 13 апреля. По его словам, это название также не имеет никакого отношения к науке.