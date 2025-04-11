На складных моделях Galaxy станет возможно скрывать панель задач

Отраслевой портал SammyGuru рассказал о новых функциях, которые появятся на складных смартфонах серий Galaxy Z Fold и Flip после обновления до прошивки One UI 7.

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Сначала обновление получат пользователи в Южной Корее. Обновление коснётся моделей Z Fold 6, Z Flip 6 и Z Fold Special Edition, возможно, и некоторых других, но фокус инсайдеров в данном материале именно на этих моделях.

Новая прошивка включает ряд новых функций, в том числе автоматическое скрытие панели задач, позволяющее освободить больше места для приложений на внешнем дисплее. Также будет улучшено приложение «Мои файлы», которое получит новый дизайн колонок, что позволит оптимальнее использовать большие экраны.

Согласно инсайдерам, «раскладушки» получат указанные эксклюзивные функции, которые помогут улучшить опыт взаимодействия с большими дисплеями.