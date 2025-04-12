Обнаружены неизвестные науке динозавры

Китайские ученые идентифицировали и описали два новых вида динозавров, окаменелости которых были обнаружены на северо-востоке Китая, в биоте Джехола.

© Российская Газета

Как сообщает China.org.cn, исследование принято к публикации в журнале National Science Review. В нем описываются два ранее неизвестных науке существа: новый вид Sinosauropteryx lingyuanensis и новые род и вид Huadanosaurus sinensis. Окаменелости обоих видов палеонтологи нашли на территории района Линъюан, провинция Ляонин. Оба вида обитали на нашей планете около 125 миллионов лет назад.

"Хуаданозавр обладал крепкими челюстями и мощными мышцами шеи, - говорит ведущий автор исследования Цю Жуй из Музея естественной истории Китая. - Это позволяет предположить, что он мог быстро убивать добычу с помощью сильного укуса, и это позволяло ему эффективно охотиться на млекопитающих".

Представители рода Sinosauropteryx достигали в длину от 1 до 2,4 метра, это тоже были хищники, которые охотились на более мелких ящеров, в том числе на дромеозавров. Интересно, что новое открытие вынуждает ученых пересмотреть классификацию таких пернатых динозавров.

Ранее их относили к группе Compsognathidae, но теперь эта классификация признана неточной. Авторы открытия считают, что необходимо ввести в классификацию отдельную группу Sinosauropterygidae.

"Наш анализ 504 видов тероподов показывает, что синозавроптеригиды из биоты Джехола образуют уникальную ветвь в линии целурозавров", - объясняет Ван Сяолинь из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук.

Исследователи указывают на заметную диверсификацию разных видов этих динозавров и связывают ее с тектоническими сдвигами, произошедшими 125 миллионов лет назад. Разрушение Северо-Китайского кратона создало изолированные рифтовые бассейны, усилив конкуренцию между видами, поясняют ученые.