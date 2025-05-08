Почему один вид моли угрожает кукурузе — и как фермеры борются с ним

Кукурузная совка — насекомое-вредитель, распространившееся по территории более 80 стран. Личинки этой моли представляют серьезную угрозу для пищевой промышленности многих государств, но, возможно, австралийские ученые нашли оружие против них. Портал livescience.com рассказал об открытии подробнее.

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Кукурузная листовая совка (Spodoptera frugiperda) — тип серой моли, обитающий в тропических регионах Северной и Южной Америки. За последние годы они стали одним из самых опасных видов насекомых-вредителей в мире: совки уничтожают посевы кукурузы и, что хуже, способны мигрировать на дальние расстояния. Теперь они присутствуют в Азии, Африке и Австралии, и постепенно распространяются по территории Европы.

Одна самка кукурузной совки может отложить от 1 000 до 2 000 яиц за свою жизнь, причем потомство развивается быстро. Личинки, вылупляющиеся из отложенных на кукурузе яиц, достаточно большие, чтобы причинить листьям серьезный ущерб всего за неделю. К тому же, личинок тяжело найти, т.к. они маленькие. Нередко фермеры могут и не заметить присутствие кукурузных совок, пока они не нанесут ущерб.

Фермерские хозяйства пытались контролировать популяцию вредителя с помощью пестицидов, но проблема в том, что они способны быстро развить устойчивость к химическим средствам. Ученым пришлось исследовать альтернативные методы, от создания специальных вирусов до синтеза ботанических экстрактов и видов посевных культур, устойчивых к совкам. Но эти методы различаются по масштабируемости и цене.

Теперь же новое исследование от австралийского Департамента базовых отраслей промышленности анонсировало многообещающий прорыв — кукурузную листовую совку могут атаковать грибки и бактерии, обитающие в Австралии.

На данный момент ученые идентифицировали пять типов грибков, которые могут убить совку в течение 24 часов после контакта. Например, грибок Nomuraea rileyi прикрепляется к коже насекомого и покрывает его, после чего распространяется внутрь организма и выедает вредителя изнутри. А другая научная работа утверждает, что грибок Beauveria bassiana убивает 75% насекомых в течение двух суток.

Правда, первое исследование, от Департамента базовых отраслей промышленности, пока не опубликовано в рецензируемом научном журнале. Авторы второго же пока не полностью понимают, почему B. bassiana убивает кукурузную листовую совку. По их мнению, летальный эффект может быть связан с токсином, который производят грибки — якобы он негативно влияет на клетки пищеварительной системы насекомых.

Теперь ученым предстоит проделать схожие эксперименты на других грибках. Прежде чем они смогут поступить в массовое использование, специалистам нужно понять, какие потенциальные риски и последствия влечет за собой подобные использование грибков. Но уже можно сказать, что, по сравнению с химическими инсектицидами, бактерии и грибки причиняют гораздо меньше ущерба окружающей среде.