Google показала прототип смарт-очков Android XR на TED 2025

На конференции TED в Ванкувере Google впервые публично представила прототип своих смарт-очков Android XR, работающих на новой операционной системе для устройств расширенной реальности (XR) — технологии, объединяющие реальный и виртуальный миры, включая дополненную реальность (AR).

© Ferra.ru

Глава направления AR/VR Шахрам Изади вышел на сцену в очках, которые внешне почти не отличаются от обычных, но обладают впечатляющими функциями. Очки оснащены камерой, микрофоном, динамиками и мини-дисплеем в линзах. Они работают в паре со смартфоном, который берёт на себя основную вычислительную нагрузку, позволяя очкам оставаться лёгкими. Во время демонстрации Изади показал перевод с фарси на английский в реальном времени, распознавание текста книги и функцию "памяти", где ИИ Gemini запоминает, что видел пользователь.

Очки также отображали заметки для выступления и поддерживали приложения, такие как YouTube Music и Google Maps.

Хотя Google не уточнила, выпустит ли она собственные очки, Samsung готовит похожую модель под кодовым названием Haean. Презентация намекает на скорый анонс, возможно, на Google I/O 2025.