WhatsApp получил 12 новых функций для чатов и звонков

WhatsApp объявил о запуске сразу 12 новых функций, которые сделают общение в мессенджере удобнее и функциональнее. Обновления затронули чаты, звонки и каналы, предлагая пользователям больше возможностей для управления беседами.

© Ferra.ru

Среди новинок — индикаторы активности в групповых чатах, показывающие, кто сейчас пишет или записывает голосовое сообщение. Это помогает следить за ходом обсуждения в больших группах. Функция автоматической транскрипции превращает голосовые сообщения в текст, что удобно для тех, кто предпочитает читать. В видеозвонках появилась возможность делиться экраном с аудио, а лимит участников увеличен до 32 человек. Также добавлены эмодзи-реакции и жесты, такие как поднятие руки, для более живого общения. Для каналов — публичных страниц для новостей или сообществ — введены QR-коды для быстрой подписки и умные уведомления, которые можно настроить под себя. Появилась и функция событий в личных чатах, чтобы планировать встречи, не покидая приложение.

Эти изменения делают WhatsApp более похожим на конкурентов, таких как Telegram. Большинство функций уже доступны на iOS и Android, а остальные появятся в ближайшие недели. Полный патчноут вы можете прочитать в источнике.