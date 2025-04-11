Представлен самый мощный в мире Android-планшет

Компания Oppo представила флагманский планшет Pad 4 Pro, оснащенный мощным чипом Snapdragon 8 Elite. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Oppo Pad 4 Pro получил 13,2-дюймовый IPS-экран с 2K-разрешением, адаптивной частотой до 144 Гц и яркостью до 900 нит. Заявлена поддержка Dolby Vision, а также охват цветового пространства DCI-P3 на 98%.

За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ в зависимости от модификации. Такое «железо» делает планшет самым мощным среди конкурентов на Android.

Среди прочих особенностей планшета отмечается наличие аккумулятора емкостью 12 140 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, основной камеры с разрешением 13 Мп и 8-мегапиксельной селфи-камеры, поддержка дублирования изображения с Mac, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, разблокировки по лицу, а также 8 динамиков с Dolby Atmos. Вес устройства составляет 675 г., а толщина — 5,97 мм.

Цены на Oppo Pad 4 Pro стартуют в Китае с 3299 юаней (около 38 тыс. руб.). Вероятнее всего, за пределами КНР планшет будет выпущен под брендом OnePlus.