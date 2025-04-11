Ученые назвали причину падения Восточной Римской империи

Британские ученые раскрыли причину окончательного падения Римской империи. Она оказалась связана с ухудшением климата. Более 500 лет назад в Европе наступил так называемый позднеантичный Малый ледниковый период.

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Климатический сдвиг начался примерно в 540 году нашей эры. К тому времени Древний Рим уже распался на Западную и Восточную империи. Западная Римская империя за 60 лет до этого была завоевана германским вождем Одоакром. Ученые из Университета Саутгемптона пришли к выводу, что понижение температуры оказало очень значительное влияние на Восточную Римскую империю.

Малый ледниковый период наступил после серии мощных вулканических извержений. Они выбросили в атмосферу огромное количество пепла, закрывшего собой солнечный свет. Похолодание продлилось 200-300 лет и вызвало массовые переселения народов по всей Европе.

Ученые считают, что глобальная температура на планете понизилась на 2 градуса Цельсия. Этого оказалось достаточно, чтобы начались массовые неурожаи, падеж скота, рост цен на продовольствие и, как следствие – болезни и голод по всей Европе. Так, во время похолодания началась Юстинианова чума – пандемия, жертвами которой стали от 30 до 50 миллионов человек.

Авторы исследования отметили, что климатический кризис в Восточной Римской империи совпал с политическим. Государство было втянуто в три длительных войны и переживало внутренние религиозные конфликты. Ученые пришли к выводу, что похолодание усугубило ситуацию и способствовало «долгосрочному структурному упадку», который в конечном итоге привел к гибели государства.

Ученые обследовали необычные камни с северо-западного побережья Исландии. Результаты анализов показали, что они были принесены айсбергами из Гренландии.

Команда заключила, что во время ледникового периода ледяной покров Гренландии увеличивался и отступал более значительно, чем обычно. Климат при этом стал достаточно холодным, чтобы айсберги смогли добраться до Исландии и повлиять на геологию. Похолодание в Северном полушарии оказалось более серьезным, чем предполагалось, сообщает пресс-служба Университета Саутгемптона.

Ранее археологи обнаружили руины первой римской базилики. Они сохранились под зданием в Лондоне. Здание построили предположительно в 70-80 годах I века нашей эры. Римское поселение Лондиниум располагалось на северном берегу Темзы. Оно было заброшено в V веке, но его планировка легла в основу современного города.