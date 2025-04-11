Астроном заявила о неизбежности падения гигантского метеорита на Землю

В пятницу, 11 апреля, в Кемерове стартовало ключевое событие фестиваля Гагарина – Международный космический форум "Кузбасс. Поехали!". Среди приглашенных гостей оказалась Марина Щербина – старший научный сотрудник отдела исследований солнечной системы института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук.

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Ученая выступила с лекцией о метеоритах и сделала тревожное предупреждение.

– Как говорят в теме астероидно-кометной опасности, нет вопроса – упадет или нет, есть вопрос – когда. Поэтому мы готовимся, – сказала Марина Щербина.

Она пояснила, что даже маленький камень может вызвать огромные разрушения. Для защиты планеты ученые готовят несколько вариантов. Самый популярный – кинетический, когда в астероид на большой скорости врезается небольшой аппарат, чтобы отклонить траекторию планетарного убийцы.

Разрабатывается идея гравитационного трактора. А если "все совсем плохо", то землянам придется прибегнуть к ядерному взрыву, почти как в фильме "Армагеддон", отметила Щербина. Но, в отличие от нашумевшего блокбастера, в реальности ученые не стали бы бурить астероид, а взорвали бы мегатонный заряд около поверхности или прямо на ней, чтобы испарить часть объекта или создать ассиметричный выброс вещества, меняющий орбиту.

Отметила Щербинина и "ложку меда в бочке дегтя" – в буквальном смысле астрономический запас полезных ископаемых, который можно было бы добыть из упавшего метеорита, поскольку его запасы могут превышать все земные остатки. Прямо как в фильме "Не смотрите наверх".