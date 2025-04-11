В Мексике обнаружены ритуальные подношения исчезнувшей цивилизации

Во время экспедиции в пещеру Тлайокок, расположенную в горах Герреро (Мексика), исследователи Адриан Бельтран Димас и Екатерина Павлова наткнулись на затопленный проход, ведущий в ранее неизведанную камеру. Там они нашли уникальные артефакты — ритуальные подношения, оставленные вымершим народом тлакотепеуа, сообщает портал Heritage.

© Naukatv.ru

На глубоком уровне пещеры среди сталагмитов были обнаружены браслеты из морских раковин с гравировками, артефакты из раковины гигантской улитки и черные каменные диски, напоминающие древние зеркала. Некоторые сталагмиты были намеренно приданы округлой форме — возможно, их использовали в ритуалах.

В Мезоамерике пещеры считались священными местами — вратами в подземный мир Миктлан и домами духов и богов, связанных с дождем, плодородием и жизнью. Археологи Национального института антропологии и истории Мексики INAH, присоединившиеся к исследованию, задокументировали 14 артефактов: три целых и один фрагмент браслета из ракушек, раковину морской улитки, обугленное дерево и восемь каменных дисков (два из них — целые).

Браслеты украшены сложными гравировками — профилями человеческих лиц и символами, такими как «ксонекуилли» (извилистые мотивы), зигзаги и круги. Эти изображения, как предполагают ученые, могли быть связаны с представлениями о космосе, зарождении жизни и природными циклами.

«Символы на браслетах, вероятно, отражают доиспанские мифы о создании мира и плодородии», — говорит археолог INAH Мигель Перес.

По данным INAH, находки относятся к постклассическому периоду (950–1521 гг. н.э.), когда регион населяли тлакотепеуа — теперь исчезнувшая этническая группа. Открытие важно тем, что оно дополняет наши знания о культуре и ритуальной жизни народов доколумбовой Мексики.