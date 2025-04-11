Сбой зафиксирован в работе "Яндекс Почты", следует из данных сервиса Downdetector.

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По состоянию на 12:45 по московскому времени 11 апреля количество жалоб от россиян на работу портала начало увеличиваться. Уже к 13:10 число обращений в детектор сбоев превысило 1,6 тысячи.

Наибольшее количество обращений было получено от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тверской и Нижегородской областей. Россияне жалуются на проблемы в загрузке сайта и приложения, а также на невозможность зайти в аккаунт.

Ранее рост жалоб на работу Системы быстрых платежей (СБП) фиксировали от пользователей Т-Банка. В пресс-службе финансовой организации заявили, что работа систем банка уже восстановлена и проводится в штатном режиме. Также это касается сервиса "Т-инвестиции", неполадки у которого наблюдались в мобильном приложении и веб-версии.

До этого сбой произошел в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка. 5 апреля жалобы оставили более 23 тысяч человек. В основном пользователи жаловались на работу сайта и сервиса, а также указывали на трудности при попытке воспользоваться мобильным приложением.

Позже Роскомнадзор заявил, что Альфа-банк проводил технические работы, из-за чего некоторые транзакции через СБП могли не проходить.