Российские робототехники выиграли битву роботов в Индии

Российские команды робототехников триумфально выступили на международном чемпионате по боям роботов RoboWars, проходившем в индийском городе Сурат с 6 по 8 апреля. Представители России завоевали первое и второе места. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе чемпионата «Битва роботов».

© Пресс-служба чемпионата «Битва роботов»

Соревнования RoboWars включали поединки в различных весовых категориях: до 1,5 кг, до 15 кг, до 30 кг и до 60 кг. В чемпионате приняли участие более 80 команд, представляющих различные страны мира.

В финале весовой категории до 1,5 кг развернулась захватывающая борьба между двумя российскими командами. В результате напряженного поединка команда CML-bots из Санкт-Петербурга, представляющая Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, завоевала первое место. Второе место в этой категории досталось команде 2FM2 из подмосковного Фрязино, объединившей усилия РТУ МИРЭА и АО НПП «Исток».

«Битва роботов» — это международный чемпионат, где роботы сражаются в поединках под управлением команд разработчиков, состоящих из опытных инженеров и молодых специалистов из разных стран. Согласно распоряжению правительства РФ, чемпионат проводится ежегодно с 2023 года.