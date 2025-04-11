Xiaomi представила телевизор с QLED и 4К

Xiaomi запустила в Индии новую серию телевизоров X Pro QLED TV 2025, которая обещает отличное за свою цену качество изображения и звука. Модели доступны в трёх размерах: 43, 55 и 65 дюймов, с разрешением 4K (3840×2160 пикселей). Телевизоры поддерживают Dolby Vision и HDR10+, что делает картинку более контрастной и реалистичной, а частота обновления заявлена до 120 Гц.

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Звук не уступает: 55- и 65-дюймовые версии оснащены динамиками на 34 Вт, а 43-дюймовая — на 30 Вт. Поддержка Dolby Audio и DTS: X создаёт объёмное звучание, словно в кинотеатре. Телевизоры работают на Google TV с интерфейсом PatchWall от Xiaomi, который объединяет контент с Netflix, Amazon Prime.

За производительность отвечает четырёхъядерный процессор A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Среди подключений — три HDMI, два USB, Wi-Fi и Bluetooth. Есть поддержка Google Assistant, AirPlay 2 и режим для детей.

Цены начинаются от 31 999 рупий ($372) за 43 дюйма, а продажи стартуют 16 апреля на Flipkart и в магазинах Xiaomi.