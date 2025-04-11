Первый ноутбук современной Motorola прошел сертификацию

Motorola, известная своими смартфонами, выходит (под эгидой Lenovo) на рынок ноутбуков с моделью Motobook 60, которая скоро появится в Индии. Устройство уже прошло сертификацию, что подтверждает скорый запуск.

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Судя по утечкам, Motobook 60 может быть переименованной версией Lenovo IdeaPad Slim 5. Модель с номерами 14IRH10R и 14IAH10 замечена в списках поддержки Lenovo. Ожидается, что ноутбук получит 14-дюймовый дисплей и процессоры Intel H-серии.

Сертификация TUV Rheinland подтверждает, что экран будет без мерцания, что снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Дизайн и точные характеристики пока не раскрыты, но инсайдеры предполагают тонкий корпус и современные функции, такие как поддержка быстрой зарядки и качественный дисплей.

Запуск Motobook 60 станет важным шагом для Motorola, которая стремится расширить своё присутствие за пределы смартфонов.