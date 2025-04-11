Журналисты выяснили, почему Apple провалила внедрение ИИ Siri в iOS

Apple планировала серьезный апгрейд Siri, но в итоге все закончилось громким провалом.

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Журналисты The Information опубликовали подробный разбор, что пошло не так — и, судя по всему, проблема не в технологиях, а в людях.

Основной причиной называют слабое руководство. Более шести бывших сотрудников рассказали, что команда AI/ML под руководством Джона Джаннандреа «страдала от нерешительности и отсутствия амбиций». Внутри Apple этот отдел даже прозвали AIMLess — по созвучию с «бессмысленный».

Вишенка на торте — демо Siri на WWDC 2023, где ассистент якобы распознавал планы мамы и отслеживал рейсы. На деле, утверждает источник, эта функция была нерабочей, и единственное, что тогда реально тестировалось — анимация пульсирующей ленты вокруг экрана.

Теперь все внимание — к команде Крейга Федериги. Его новое подразделение Intelligent Systems уже выпустило часть фич Apple Intelligence, и, по слухам, Федериги разрешил использовать сторонние open-source модели — впервые в истории Siri.

Apple, похоже, осознала масштаб проблемы и начала срочную «перезагрузку» голосового помощника.