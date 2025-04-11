ChatGPT будет запоминать историю переписок пользователей

OpenAI добавила в ChatGPT новую функцию: теперь ИИ может учитывать историю переписок при ответах в новых чатах.

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Это особенно удобно, если вы работаете над проектом в нескольких диалогах или хотите, чтобы ChatGPT «помнил» личные детали — как в фильме Her.

Раньше ИИ не связывал чаты между собой. Даже если вы говорили, что любите желтый цвет, он забывал об этом при следующем разговоре. Теперь пользователи ChatGPT Plus и Pro могут включить настройку «Reference chat history», и ИИ будет использовать прошлые диалоги как контекст в новых беседах.

Это делает общение реалистичнее и удобнее, но вызывает вопросы о конфиденциальности. ChatGPT и раньше мог сохранять «память» по фрагментам, но теперь охват шире. Аналогичные функции уже есть у Google Gemini и Anthropic Claude.

Для тех, кто не хочет делиться лишним, доступен «режим без истории» — своего рода инкогнито, но включается он неочевидной кнопкой.