Обнаружена комета, летящая к Солнцу

На небе появилась новая комета — C/2025 F2 (SWAN), обнаруженная 9 апреля на изображениях с космического аппарата SOHO (NASA/ESA).

© Naukatv.ru

Сейчас она движется к Солнцу и может либо сгореть при приближении, либо, наоборот, стать достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Пока же комету видно только с телескопом или биноклем сообщает EarthSky.

Где увидеть комету

Сейчас комета находится в северном небе, внутри Большого квадрата Пегаса — части созвездия. Она движется в сторону созвездия Андромеды. Лучшее время для наблюдения — до рассвета, глядя на восток.

Чтобы найти комету, можно ориентироваться на звезду Альфа Андромеды — самую яркую из четырех звезд, образующих квадрат Пегаса. 13 апреля комета пролетит рядом с этой звездой. Сейчас ее яркость +8 звездных величин, что делает ее слишком тусклой для невооруженного глаза. Но с биноклем или простым телескопом она выглядит как зеленоватое пятнышко с тонким хвостом.

Почему комета светится зеленым?

Кометы — это ледяные и пылевые «снежки» из глубин Солнечной системы. Когда они приближаются к Солнцу, лед начинает испаряться, выбрасывая газы и частицы. Эти вещества отражают солнечный свет и могут флуоресцировать, создавая характерное зеленое свечение. Цвет чаще всего объясняется наличием углеродистых молекул, таких как циан или диатомический углерод, которые светятся зелёным при ультрафиолетовом освещении.

Сейчас комета SWAN движется к Солнцу и достигнет самой близкой точки — перигелия — 1 мая. Тогда она будет всего в 50 миллионах километров от Солнца, то есть ближе орбиты Меркурия (самой ближней к Солнцу планеты). В этот момент ее яркость может достичь 4,5–5 звездной величины, и она может быть видна невооруженным глазом — если выживет после сближения с Солнцем.

Но в момент перигелия она будет слишком близко к горизонту на утреннем небе, так что шансы увидеть её зависят от того, переживет ли она жаркое приближение. Если да — то уже в начале мая комета может появиться на вечернем небе, став гораздо доступнее для наблюдения.

Каждая комета, особенно новая и яркая, дант астрономам шанс наблюдать в реальном времени, как ведут себя объекты ранней Солнечной системы. По данным НАСА голова кометы (или кома) может быть больше планеты, а ее хвост — достигает миллионов километров. Это не просто зрелище, а научное окно в прошлое, ведь такие объекты — остатки материалов, из которых когда-то формировались планеты.

Кроме того, если SWAN переживет встречу с Солнцем, она может стать одной из ярчайших комет года.