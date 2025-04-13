Специалист Юрасов предупредил о сближении астероида с Землей в 2029 году

Наиболее значимое сближение астероида «Апофис» с Землёй, предположительно, произойдёт 13 апреля 2029 года, рассказал в беседе с RT профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Астероид «Апофис», получивший название в честь древнеегипетского божества хаоса, был обнаружен 19 июня 2004 года астрономами Национальной обсерватории в Аризоне (США). Первоначальные расчёты траектории его движения, выполненные с существенными допущениями, показали тревожно высокую вероятность столкновения с Землёй — один шанс из 300.

Значительный прогресс в изучении этого небесного тела был достигнут 9 января 2013 года, когда «Апофис» приблизился к Земле на расстояние менее 15 млн км, что позволило провести его детальное радарное сканирование», — пояснил эксперт.

Он добавил, что, по уточнённым данным, диаметр астероида составляет 370 м, что существенно превышает первоначальную оценку в 300 м.

«В ходе этих наблюдений были определены три наиболее опасных периода сближения с Землей: 2029, 2036 и 2068 годы. Наиболее значимое сближение, предположительно, произойдёт 13 апреля 2029 года, когда «Апофис» пройдёт на расстоянии всего 31 300 км от поверхности нашей планеты. Это событие будет представлять уникальную научную возможность, так как астероид станет видимым невооружённым глазом, а потенциальный ущерб может быть связан лишь с риском повреждения спутников на геостационарной орбите», — подчеркнул специалист.

Что касается последующих сближений, то в 2036 году вероятность столкновения оценивается как крайне низкая — примерно 1 к 250 000, отметил он.

«Однако сценарий 2068 года остаётся менее определённым, поскольку траектория астероида может быть существенно изменена гравитационным воздействием Земли во время предыдущих пролётов. В этой связи особую важность приобретает задача максимально точного определения орбитальных параметров «Апофиса» во время его сближения в 2029 году. Полученные данные будут иметь не только прикладное значение для оценки конкретной угрозы, но и послужат ценным научным материалом для разработки методов противодействия потенциально опасным астероидам в будущем», — заключил Юрасов.

Ранее в NASA сообщили о возросшем риске столкновения астероида 2024 YR4 с Луной.