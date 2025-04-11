Android-версия Google Chrome получила обновленный дизайн

Android-версия Google Chrome получила обновленный «безрамочный» дизайн
Браузер Google Chrome для Android начал получать обновление до версии 135 с долгожданным визуальным изменением — новым безрамочным дизайном.
Теперь при прокрутке страниц панель жестовой навигации Android больше не отображается на фоне сплошной подложки, а накладывается прямо на содержимое сайта, создавая более иммерсивный эффект.
Хотя реальной прибавки пространства для чтения это не дает, обновление делает Chrome визуально современнее — особенно на фоне других Android-приложений, уже давно перешедших на edge-to-edge оформление.
На первых кадрах или при прокрутке вверх фон под панелью все еще остается, но при движении вниз исчезает, создавая ощущение «погружения» в контент.
Внутри браузера новая система называется «динамический нижний бар» (или «подбородок»). Он адаптивно скрывается по мере прокрутки, позволяя сайту растягиваться до самого края экрана.
Обновление распространяется в два этапа: Chrome 135 уже доступен в Play Store, но сам эффект безрамочного дизайна внедряется отдельно — на стороне серверов Google.
Первые изменения получили смартфоны с жестовой навигацией, а поддержка планшетов и устройств с кнопками появится позже.
Новый дизайн также появился в сетке вкладок, делая визуальный стиль Chrome еще более цельным.