Эксперт объяснил, как выбрать качественную зарядку для телефона

После внедрения параллельного импорта рынок зарядных устройств для смартфонов и гаджетов столкнулся с наплывом контрафактной продукции, используя которые пользователи рискуют здоровьем и своим имуществом.

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На эту проблему указал ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин, который также поделился критериями выбора качественных аксессуаров.

«Россия наводнена подделками, оценить объем рынка практически невозможно. Но если смотреть на среднюю стоимость продаваемых зарядных устройств, то можно смело предполагать, что минимум 70–75% — это подделки. Причем подделывают Apple, Samsung, ряд других брендов, пусть и в меньших объемах. Пока на рынке не было параллельного импорта, все было более-менее чинно и благородно, число подделок оставалось незначительным, они встречались в подвальчиках, в непонятных магазинах. Но сегодня они выплеснулись на рынок и часто попадаются в крупных сетевых магазинах, они тоже не всегда способны распознать подделки, отзывают их спустя какое-то время», — заявил Муртазин.

По словам эксперта, потребители привыкли к слишком низким ценам на зарядные устройства, колеблющимся в пределах 200–500 руб., что в действительности очень дешево для качественной продукции. Оригинальная зарядка Apple, например, стоит от 2,7 тыс. руб., что отражает ее реальную цену.

Муртазин подчеркнул важность осторожного подхода к выбору зарядных устройств и рекомендовал избегать сомнительных мест продаж: маркетплейсы, переходы и другие ненадежные места, выбирать известные бренды, в том числе специализирующиеся на аксессуарах и предлагающие качественные решения по более доступной цене, а также выбирать аксессуары в крупных сетевых магазинах — такой подход не исключает, но минимизирует риски покупки подделки.