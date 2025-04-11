Названы самые популярные смарт-часы в России

С января по март 2025 года россияне купили 1,45 млн смарт-часов на сумму 11,9 млрд руб. Об этом говорится в исследовании «М.Видео-Эльдорадо», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Средняя стоимость часов в первом квартале 2025 года увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8,2 тыс. руб., что свидетельствует о росте интереса к более технологичным и функциональным решениям.

Huawei заняла первое место по количеству проданных устройств. Особым спросом пользовалась доступная модель Huawei Watch Fit 3. Redmi укрепила позиции в массовом сегменте благодаря популярности моделей Watch 5 Active и Watch 5 Lite. Компания Apple, в свою очередь, лидирует по выручке благодаря высокой лояльности аудитории и популярности моделей Apple Watch SE 2023 и Series 10.