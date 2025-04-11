Названы самые популярные смарт-часы в России
С января по март 2025 года россияне купили 1,45 млн смарт-часов на сумму 11,9 млрд руб. Об этом говорится в исследовании «М.Видео-Эльдорадо», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».
Средняя стоимость часов в первом квартале 2025 года увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8,2 тыс. руб., что свидетельствует о росте интереса к более технологичным и функциональным решениям.
Huawei заняла первое место по количеству проданных устройств. Особым спросом пользовалась доступная модель Huawei Watch Fit 3. Redmi укрепила позиции в массовом сегменте благодаря популярности моделей Watch 5 Active и Watch 5 Lite. Компания Apple, в свою очередь, лидирует по выручке благодаря высокой лояльности аудитории и популярности моделей Apple Watch SE 2023 и Series 10.
«Смарт-часы уже давно вышли за рамки нишевого гаджета — сегодня это полноценная часть цифрового образа жизни. Мы видим устойчивый спрос как на доступные модели, так и на флагманские устройства, которые становятся логичным продолжением мобильной экосистемы пользователя. Отдельно стоит отметить рост интереса к функциональности, связанной со здоровьем, спортом и персонализированными уведомлениями», — подчеркнула руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова.