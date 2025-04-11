Предложен альтернативный взгляд на происхождение домашних кошек

Долго считалось, что кошек одомашнили в Древнем Египте. Однако останки древних кошек, найденные по всей Европе, убедили многих ученых, что одомашнивание началось, когда дикие кошки проникли в поселения первых фермеров, и впоследствии эволюционировали в домашних любимцев.

© Naukatv.ru

Недавно два исследования, опубликованные на сервере bioRxiv, снова сосредоточили внимание на Египте. Древние кости и ДНК кошек из Европы и Средиземноморья указывают, что они могли быть одомашнены в Египте всего 3000 лет назад. Одно из исследований предполагает, что этот процесс был жестоким: массовые жертвоприношения кошек в рамках религиозного культа способствовали развитию у них большей покладистости, сообщает служба новостей Science.

«Это «убийственный путь одомашнивания», — говорит Грегер Ларсон, эволюционный биолог из Оксфордского университета и автор обоих исследований.

Хотя это «разумная гипотеза», по словам археозоолога Натали Манро из Университета Коннектикута, однозначные доказательства все еще отсутствуют.

Одно из исследований, под руководством Шона Доэрти из Университета Эксетера, заново оценило кипрские останки кошки, которая была похоронена рядом с человеком около 9500 лет назад. Сравнение с более чем 2400 скелетами диких и домашних кошек показало, что кипрская находка принадлежит европейской дикой кошке — более крупной и мощной, не связанной напрямую с современными домашними кошками или их предками африканской дикой кошкой.

Генетические данные подтвердили, что многие из этих древних кошек не были домашними. Хотя ранее они считались такими, поскольку содержали определенные генетические маркеры, их ядерная ДНК подтвердила: это именно дикие европейские кошки.Эти анализы делают гипотезу о том, что ранние земледельцы одомашнили кошек, «менее убедительной». Однако это возвращает историю к Древнему Египту. ДНК-анализ показал, что африканские дикие кошки оказались генетически наиболее близкими к домашним, что указывает на Африку как на возможное место начала одомашнивания.

Распространенность культа Бастет, древнеегипетской богини плодородия и здоровья, могла способствовать этому процессу. Впервые она появляется в писаниях около 2800 г. до н. э. Паломники приносили «жертвенные мумии» кошек на храмовые церемонии, а спрос на такие жертвы привел к созданию специальных комплексов для выращивания животных.

Выращивая так много кошек в одном месте, можно было бы выбрать тех, которые лучше всего подходят для жизни рядом с людьми и другими кошачьими. В конце концов, некоторые египтяне, возможно, приняли их в дома в качестве домашних животных.

Однако, как отмечает египтолог Джулия Троше из Университета штата Миссури, останки вероятно уже домашних кошек, найденные в Египте и датируемые IV тысячелетием до нашей эры, указывают на значимость кошек в древнем обществе задолго до появления этих культов.

Вероятно, домашние кошки начали распространяться по Европе к концу I тысячелетия до нашей эры. Сегодня на земле около миллиарда кошек, и они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды.