На Тайване обнаружили челюсть денисовца

Коллектив ученых провел анализ ДНК костей, которые ранее были обнаружены возле острова Пэнху в Тайваньском проливе. Исследование подтвердило, что это кость денисовца, пишет Science.

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Ранее рыбаки достали сетями многочисленные кости у Пэнху. Среди них оказалась челюстная кость человекообразного существа. Из-за долгого пребывания под водой возраст находки смогли определить только косвенными методами.

Образец Пэнху 1 принадлежал представителю подсемейства гомининов, существовавшему примерно 450 тысяч лет назад. Наиболее вероятные периоды жизни — 10-70 или 130-190 тысяч лет назад. Изначально не удалось выделить из фрагмента ДНК, а по морфологии челюсть оказалась близка к образцу Сяхэ 1 из пещеры Байшия, который относят к фрагментам денисовца.

Повторное исследование провел коллектив ученых во главе с Такуми Цутая, Энрико Каппеллини и Фридо Велкер, представляющих Копенгагенский университет (Дания), а также Чунь-Сян Чжан из Национального музея естественных наук (Тайвань).

Исследователи выделили из образца 51 протеин, в котором насчитали 4,2 тысячи аминокислотных остатков. После этого их очистили от современных загрязнителей. В результате протеом Пэнху 1 оказался сравним с протеомами из ребра Сяхэ 2, ископаемого носорога Stephanorhinus из Дманиси и гигантопитека, останки которого обнаружили в пещере Чуйфань в Китае. При этом пять сайтов вариабельности из пяти протеинов в образце Пэнху 1 специфичны для денисовцев.

На основе генетического анализа исследователи построили филогенетическое дерево, которое продемонстрировало тяготение образца Пэнху 1 к образцу Денисова 3, обнаруженного в Денисовой пещере.

В июле 2024 года стало известно, что исследовательская группа из Университета Ланьчжоу (Китай), Копенгагенского университета (Дания), Института исследований Тибетского нагорья и Университета Рединга (Великобритания) обнаружила новые останки денисовцев в тибетской пещере Байшия. Находки подтверждают, что денисовцы жили на Тибетском плато примерно 160 тысяч лет.