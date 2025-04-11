«Джеймс Уэбб» зафиксировал последствия поглощения планеты звездой

Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» перевернул представление о первом в истории зафиксированном поглощении планеты звездой. Ученые думали, что звезда, подобная Солнцу, раздулась в красного гиганта и поглотила планету, но новые данные, опубликованные в Astrophysical Journal, показали: орбита планеты медленно сужалась миллионы лет, пока она не рухнула на звезду.

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Это событие, названное ZTF SLRN-2020, произошло в Млечном Пути, в 12 000 световых лет от нас, и стало сенсацией в астрономии.

Как это произошло?

Планета, размером с Юпитер, вращалась ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Со временем ее орбита сжималась, пока она не задела атмосферу звезды. Начался хаос: планета «размазалась», вырвав газ из звезды. Этот газ остыл, превратившись в облако холодной пыли, а ближе к звезде образовался горячий аккреционный диск — как водоворот из газа и пыли, падающий на звезду. Удивительно, но в этом диске нашли молекулы, например, оксид углерода.

«Поскольку это настолько новое событие, мы не совсем знали, чего ожидать, когда направили телескоп в его сторону», — отметил Райан Лау, ведущий автор исследования.

Вклад «Уэбба»

Два прибора — MIRI и NIRSpec — изучили сцену. MIRI показал, что звезда не такая яркая, как красный гигант, а значит, не раздувалась. NIRSpec выявил состав диска через спектральный анализ — разложение света на «цвета», чтобы понять, из чего он состоит, как химический детектор. Это опровергло старую теорию и дало новую картину.

Событие заметили в 2020 году как вспышку света с помощью Zwicky Transient Facility, а NEOWISE показал рост инфракрасного излучения за год до этого — намек на пыль. «Уэбб» доказал, что звезда не старела, а планета сама приблизилась. Горячий диск и холодная пыль — неожиданный контраст, похожий на лед и пламя в космосе.