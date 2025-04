Звуки Windows признали национальным достоянием в США

В Национальный реестр звукозаписи Библиотеки Конгресса США (Library of Congress's National Recording Registry) добавили звуки из Windows 95. Об этом сообщается на сайте организации.

В реестр включают звукозаписи, достойные сохранения для потомков, исходя из их культурной, исторической или эстетической значимости. В 2025 году в него в том числе включили звук запуска Windows 95 — легендарной операционной системы (ОС) Microsoft, вышедшей в 1995 году.

Саундтрек, признанный национальным достоянием, написал для Microsoft британский композитор Брайан Ино. Он также считается одним из основателей жанра эмбиент. В материале Библиотеки Конгресса США говорится, что Ино подготовил для создателей Windows 95 84 варианта, из которого в Microsoft отобрали один. В итоге в компании выбрали композицию, которая оказалась в два раза длиннее по продолжительности, чем запрашиваемая.

«Это звук передавал ощущение приветствия, надежды и прогресса», — отметили в организации.

Также в реестр включили саундтрек Volume Alpha к Minecraft — самой продаваемой видеоигре в истории. Он был написан немецким продюсером Даниэлем Розенфельдом, известным под псевдонимом C418. Всего в Национальный реестр звукозаписи Библиотеки Конгресса США в 2025 году включили 25 произведений — также туда попали альбом Элтона Джона Goodbye Yellow Brick Road и песня Селин Дион My Heart Will Go On.

В начале апреля журналисты издания PCWorld назвали лучшие ОС Windows. На первом месте оказалась Windows 10, вышедшая в 2015 году.