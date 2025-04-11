Российская орбитальная станция будет оснащена системой видеосвязи в 4К

НИИ телевидения разрабатывает систему видеосвязи для новой Российской орбитальной станции (РОС). Эта система обеспечит экипажам станции возможность вести переговоры в формате 4K. Разработка ведется холдингом "Росэл" Госкорпорации Ростех.

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Новая аппаратура включает камеры с разрешением 2K и 4K, а также блоки для кодирования, декодирования и преобразования видеоинформации. Оборудование будет обеспечивать съемку качественного изображения как внутри, так и снаружи станции при любых условиях освещенности, включая яркое солнечное свечение.

Камеры внешнего обзора смогут передавать видео в формате 2K, а внутренние камеры будут работать в 4K. Это улучшит качество передачи изображения на Землю. Одним из ключевых преимуществ системы является многозадачность: информация с разных источников будет выводиться на одном экране, а также возможна передача видео в реальном времени, что поможет экипажу быстро реагировать на ситуации.

Кроме того, система будет оснащена механизмами самодиагностики, что позволит оперативно устранять неисправности. Генеральный директор "Росэл" Сергей Сахненко подчеркнул, что разработка не имеет аналогов в мировых космических проектах и откроет новые возможности для исследования и освоения космоса.