Для смартфонов Xiaomi, OnePlus и Vivo вышли тестовые сборки Android 16

Китайские производители смартфонов Xiaomi, OnePlus и Vivo начали выкладывать первые тестовые версии операционной системы Android 16 для своих устройств.

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Флагманские модели Vivo X200 Pro и iQOO 13 получили начальную бета-версию для разработчиков. Однако установка тестовой прошивки пользователями может привести к потере данных, проблемам с биометрией, а также проблемам со встроенными системными приложениями.

В тестовой версии также наблюдаются проблемы со стабильностью, включая неожиданные перезагрузки и ошибки при запуске сторонних программ. Хотя это неудивительно, так как версия сырая, и подчёркивается, что рассчитана на разработчиков.

OnePlus также объявила о выпуске Android 16 Beta 2 для OnePlus 13, предупредив пользователей о возможных сбоях и нестабильности системы.

Xiaomi тестирует Android 16 на своих флагманских устройствах Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro, но не советует обычным пользователям устанавливать бета-версию. Пользователям этих моделей необходимо обновить свои устройства до последних стабильных версий HyperOS и вручную установить прошивку с помощью Fastboot, что требует разблокированного загрузчика и определённых навыков. Поэтому лучше не рисковать.