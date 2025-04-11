Космонавт Шарма: Россия стремится изучать космос, а не завоевывать

Российская космическая программа отличается своим стремлением изучать космос, а не завоевывать его ради эксплуатации. Такое мнение высказал ТАСС первый индийский космонавт Ракеш Шарма.

"Меня больше всего впечатляет в российской космической программе то, что она никогда не отклонялась от своей заявленной цели и убеждения, что космос - для мира. Она никогда не становилась воинственной и не стремилась использовать космос в военных целях", - отметил он.

По словам Шармы, "Россия всегда была сосредоточена на исследовании, а не на эксплуатации".

"И это вполне тот путь, по которому идет Индия, где исследование космоса используется на благо наших соотечественников", - добавил космонавт, выразив мнение, что вместе Россия и Индия могут сделать в космосе очень многое.

Шарма согласился с мнением о том, что без совместных усилий космос не может быть исследован в полном объеме.

"В космосе, когда вы оглядываетесь назад, вы смотрите на Землю как на единое целое, вы не смотрите на отдельные страны. Поэтому я думаю, что пришло время, чтобы мы стали глобальной цивилизацией, и для этого нам нужно будет сотрудничать и взаимодействовать. Это моя точка зрения, моя надежда и моя мечта", - указал он.

Говоря о значимости полета в космос Юрия Гагарина, индийский космонавт отметил, что "в то время он покорил весь мир, стал открытием для освоения космоса как такового". По его словам, благодаря этому первому полету человека в космос "за короткий период времени человечество добилось больших успехов".

"Сейчас мы подошли к тому моменту, когда готовы колонизировать космос. Но я считаю, что прежде чем делать это, мы должны исправить все то, что не так на планете Земля. Иначе мы просто будем экспортировать конфликты на Луну и другие планеты. Поэтому для мирного существования людей в космосе необходимо сначала установить мир на Земле", - констатировал собеседник агентства.

Первый индийский космонавт Ракеш Шарма в 1982 году служил командиром эскадрильи ВВС Индии, когда он был отобран для международного советско-индийского полета и прошел подготовку в Звездном городке в СССР. Шарма входил в состав экипажа корабля "Союз Т-11" вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Корабль стартовал 3 апреля 1984 года и состыковался с орбитальной станцией "Салют-7". Международный экипаж вернулся на Землю 11 апреля 1984 года, длительность полета Шармы составила 7 суток, 21 час и 41 минуту.