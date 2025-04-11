Microsoft обновила дизайн Office впервые за 7 лет

Корпорация Microsoft представила ограниченной части пользователей новый дизайн иконок приложений Office. На это обратило внимание издание Windows Central.

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В начале недели на Reddit появилась публикация, в которой пользователь под ником jbgski рассказал, что Microsoft позвала его принять участие в опросе по электронной почте. В том числе, в компании попросили оценить дизайн значков приложений Office.

По мнению пользователя Office, скорее всего, в корпорации собрались обновить дизайн иконок Word, Excel, Power Point и прочих приложений. Новые значки стали более объемными и получили блики. Журналисты заметили, что последний раз Microsoft обновляла внешний вид иконок в 2018 году — 7 лет назад значки изменили в рамках крупного редизайна Fluent. «В то время "плоский" дизайн доминировал, тогда как новые иконки предлагают больше индивидуальности», — заметили авторы медиа.

Также в материале говорится, что большая часть пользователей вряд ли заметит изменения. Журналисты подытожили, что Word, Excel, PowerPoint остаются одними из наиболее узнаваемых продуктов Microsoft, поэтому корпорация вряд ли будет радикально менять их дизайн.

В начале апреля журналисты издания BleepingComputer заметили, что из-за неизвестной ошибки на компьютерах под управлением Windows 11 начала появляться загадочная папка. Системный каталог нашли после установки обновления KB5055523.