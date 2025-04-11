В России начали разработку фотобиореактора для Луны и Марса

Российские специалисты разрабатывают фотобиореактор для обеспечения жизнедеятельности экипажа лунных и марсианских баз.

Об этом ТАСС сообщил основатель научно-технической гильдии "Рубежи науки", которая является инвестором проекта, Илья Чех.

"Мы уже начали разработку, уже есть прототипы. Сам проект основан на еще советских наработках фотобиореактора для лунных баз - тогда головные институты занимались проблемой замкнутых циклов жизнеобеспечения, и наша задача - поднять их наработки, внедрить в них современные технологии и создать замкнутную экосистему", - рассказал Чех.

Он отметил, что советские ученые почти довели технологию до рабочего состояния.

"К 1980-м годам ученые получили очень хороший показатель восполняемости ресурсов, порядка 80%. К сожалению, потом проект закрыли из-за недостаточной энергоэффективности. И вот мы сейчас его возобновляем в качестве нашего флагманского технологического проекта", - заметил он.

Предприниматель добавил, что фотобиореактор ориентирован в первую очередь на космические станции, но есть спрос и на его применение на Земле.

"Несколько компаний уже выразили интерес в установке оборудования в офисах и на заводах для переработки углекислого газа", - заявил Чех.

По словам руководителя проекта Александра Шаенко, ключевым компонентом биореактора являются микроводоросли, которые вырабатывают кислород, поглощают углекислый газ и очищают воду.