США оштрафуют TSMC за поставки чипов Huawei

Тайваньский чипмейкер TSMC может быть оштрафован на сумму в $1 млрд или больше из-за нарушений экспортного контроля США.

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Как сообщает Reuters, компания произвела чип, который «попал» в процессор искусственного интеллекта китайского производителя Huawei, который находится в торговом списке США, что ограничивает доступ вендора к американским технологиям.

В течение последних лет TSMC произвела около 3 млн чипов, которые соответствуют требованиям заказов Sophgo — китайского производителя тензорных процессоров и серверного оборудования, включая ИИ-технологии. По мнению обозревателей Reuters, вероятно, эти продукты и были использованы в ИИ-чипах Huawei.

Отмечается, что правила экспортного контроля позволяют накладывать штрафы в размере до двукратной стоимости нарушенных сделок, что может привести к потенциальному штрафу в размере более $1 млрд.