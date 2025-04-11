США оштрафуют TSMC за поставки чипов Huawei
Тайваньский чипмейкер TSMC может быть оштрафован на сумму в $1 млрд или больше из-за нарушений экспортного контроля США.
Как сообщает Reuters, компания произвела чип, который «попал» в процессор искусственного интеллекта китайского производителя Huawei, который находится в торговом списке США, что ограничивает доступ вендора к американским технологиям.
В течение последних лет TSMC произвела около 3 млн чипов, которые соответствуют требованиям заказов Sophgo — китайского производителя тензорных процессоров и серверного оборудования, включая ИИ-технологии. По мнению обозревателей Reuters, вероятно, эти продукты и были использованы в ИИ-чипах Huawei.
Отмечается, что правила экспортного контроля позволяют накладывать штрафы в размере до двукратной стоимости нарушенных сделок, что может привести к потенциальному штрафу в размере более $1 млрд.
«Поскольку оборудование для производства микросхем TSMC включает в себя американские технологии, тайваньские заводы компании находятся в зоне действия американского экспортного контроля, который не позволяет производить микросхемы для Huawei или выпускать некоторые современные микросхемы для любого заказчика в Китае без американской лицензии», — сказано в материале.