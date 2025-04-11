ФСБ рассекретила допросы украинских надзирателей концлагеря Треблинка

Центр общественных связей ФСБ 11 апреля в международный день освобождения узников фашистских концлагерей опубликовал рассекреченные документы из архива Управления ФСБ России по Омской области о злодеяниях и убийствах, творимых немцами и их пособниками в Треблинском "лагере смерти". Охрану в лагере несли эсэсовцы и надзиратели - вахманы СС из числа бывших советских военнопленных - в большинстве своем украинцев, добровольно сдавшихся в плен и прошедших специальную подготовку в школе надзирателей в учебном лагере СС Травники.

© Российская Газета

В середине августа 1944 года соединения 65-й армии 1-го Белорусского фронта освободили нацистский "лагерь смерти", расположенный на станции Треблинка, в 80 километрах к северо-востоку от Варшавы. Треблинский "лагерь смерти" состоял из "лагеря № 1" - так называемого "рабочего лагеря", и "лагеря № 2" - собственно, "лагеря смерти".

"Конвейер смерти" в Треблинке действовал с конца 1941 по конец июля 1944 года. По словам участников злодеяний, в Треблинке ежедневно уничтожалось путем расстрелов и удушения газами до 2500 человек.

В сентябре 1944 года, сотрудники ОКР "Смерш" 65-й армии арестовали первых карателей - вахманов СС, служивших в Треблинских лагерях.

17 сентября 1944 года полковник Н.Г. Трапезников направил специальную записку Военному совету 65-й армии "По делу арестованных вахманов Треблинского лагеря - Козлова, Шкарупа-Полещук, Сирота, Рекало, Рожанского и Шевченко".

Арестованные палачи дали подробные показания об истории возникновения, целях и функционировании треблинских лагерей:

"[…] Этот лагерь был построен немцами специально для массового истребления, главным образом еврейского и польского населения.

Ежедневно в этот лагерь прибывали из Германии, территории Польши, из Чехословакии, Болгарии, Франции и других европейских стран поезда с людьми в количестве до 3-4 эшелонов в сутки, и все доставленные в этих поездах люди обоего пола и разных возрастов, включая дряхлых стариков и грудных детей, тысячами в день уничтожались немцами в "душегубках" и зверски умерщвлялись другими способами […]".

В документе приводятся фрагменты из протокола допроса вахмана СС Треблинского "лагеря смерти" № 2 Ивана Шевченко от 8 сентября 1944 года - украинца, уроженца Киевской области, который сдался в плен немцам в июле 1941 года:

"[…] За период моей службы с августа 1942 года по 17 июля 1943 года в Треблинском лагере я был очевидцем и свидетелем творимых злодеяний по истреблению мирного населения […] Прибывавшие в лагерь ежедневно еврейские семьи с их имуществом из Германии, Польши, Чехословакии, Франции и Болгарии привозились под видом, якобы, на сборный пункт для последующей отправки в Палестину. Для обмана немцами на стенах бараков, расположенных параллельно железнодорожной ветки, были расклеены вывески и плакаты с надписями: "Вас ждет Палестина" и другие. Даже было расписание движения железнодорожных поездов и вид билетной кассы […]

Далее Шевченко сообщает, что эшелоны разгружались двумя или тремя партиями по 17-20 вагонов в каждой. Это делалось потому, что на территорию лагеря для разгрузки вагонов больше не вмещалось и что количество людей, привезенных в этих вагонах, как раз соответствовало объему и "пропускной способности" "душегубки" для одновременного истребления в ней людей […]".

Другой арестованный палач - вахман СС Рожанский на следствии показал: "[…] В Треблинском, так называемом "рабочем лагере" № 1 систематически уничтожались залюченные евреи, поляки и цыгане разными способами, в истреблении которых я принимал активное участие […] Помимо расстрелов вахманы и немцы избивали заключенных палками, сбрасывали с шестиметровых вышек, закапывали в песок, топили в бочках, убивали специальными деревянными колотушками ради развлечения […]

В июле 1944 года по распоряжению коменданта лагеря вахманы и немцы, в том числе Козлов, Полещук, я и другие, в один день расстреляли более 500 человек заключенных поляков, евреев и цыган […]".

22 ноября 1944 года начальник ОКР "Смерш" 65-й армии гвардии полковник С.Л. Лось направил начальнику УКР "Смерш" 2-го Белорусского фронта генерал-лейтенанту Я.А. Едунову спецсообщение об аресте еще одного палача - вахмана СС Треблинского лагеря Павла Лелеко. Этот бывший боец Красной армии, украинец, уроженец Николаевской области в мае 1942 года под Керчью сдался в плен немцам, после чего добровольно пошел к ним на службу.

Вот что сообщил Лелеко во время допроса:

"[…] За 11 месяцев моей службы в "лагере смерти" было истреблено более двух миллионов еврейского населения. Способных к труду женщин и мужчин умерщвляли в "душегубках", а тех, кто был болен или обессилен пропускали через так называемый "лазарет", подводили к ямам, расстреливали и сжигали […]".

Согласно официальным данным израильского института истории холокоста Яд Вашем, в Треблинке было уничтожено 870 тысяч человек. Понятно, что цифра в 2 млн убитых, озвученная Лелеко, может вызвать вопросы. Однако известно, что немцы на огромных открытых печах сжигали тела всех убитых узников лагеря, даже тех, кого первоначально закапывали в огромных общих могилах. Не исключено, что каратели уже просто теряли счет своим жертвам, и им могло казаться, что одного человека они убивали дважды. К приходу Красной армии в августе 1944 года немцы уничтожили практически все следы лагерей и своих нечеловеческих злодеяний, засеяв гектары земли травой и люпинами. Однако розыск палачей Треблинских лагерей советские органы госбезопасности продолжали и после Победы, в том числе и в лагерях для немецких военнопленных на территории советской зоны оккупации в Германии.