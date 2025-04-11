OpenAI допустил сотрудничество с Пентагоном по внедрению ИИ в системы вооружений

Генеральный директор американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман допустил, что в будущем будет помогать Пентагону в разработке системы вооружений на основе искусственного интеллекта (ИИ).

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Соответствующее заявление он сделал на конференции в Университете Вандербильта, сообщает агентство Bloomberg.

"Я никогда не говорю "никогда", поскольку наш мир может стать очень странным", - сказал Альтман.

При этом он не считает, что "в обозримом будущем" будет работать над таким проектом министерства обороны США. Однако глава OpenAI не исключил обратное, если встанет перед выбором, при котором сочтет подобную деятельность наименьшим злом. В феврале Bloomberg сообщил, что американская компания Google пересмотрела свои принципы, касающиеся использования технологий искусственного интеллекта, исключив пункт, запрещающий разработку ИИ для применения в оружии.

До этого принципы Google предусматривали целый абзац, в котором было указано, что компания не будет разрабатывать технологии, которые могут причинить общий ущерб, включая оружие.