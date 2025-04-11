Над Землей взойдет «Розовая Луна»

Первое весеннее полнолуние, известное как Розовая Луна, взойдет 12 апреля в Северном полушарии. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Live Science.

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Наименование полнолуния не имеет отношения к окраске лунного диска, а происходит от названия цветка Phlox subulata, также известного как розовый мох. Кроме того, апрельское полнолуние называют «Пасхальным», поскольку оно играет роль в вычислении даты празднования Пасхи, приходящейся в текущем году на 20 апреля.

Особенностью апрельского полнолуния является его соседство со звездой Спика, видимость которого зависит от географического положения наблюдателя. Важно отметить, что это не суперлуние, и Луна не будет казаться большой из-за значительного расстояния от Земли. Следующее полнолуние, именуемое «Цветочным», можно будет наблюдать 12 мая.