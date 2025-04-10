Спустя 53 года озвучена версия гибели космонавтов в аппарате корабля «Союз-11»

30 июня 1971 года в ЦУП (Центре управления полетами) накрыли стол. Инженеры, конструкторы, космонавты и журналисты ждали сообщение о приземлении экипажа «Союза-11» с Георгием Добровольским, Владиславом Волковым и Виктором Пацаевым на борту. Это был прорывной полет. Экипаж впервые в мире испытал новую орбитальную станцию «Салют-1». Герои провели в космосе больше двадцати суток. Абсолютный рекорд! Не было сомнений — на Земле их ждало звание Героев Советского Союза, почет и мировая слава.

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«Готовьте коньяк», — последнее, что сказал Волков перед спуском.

А дальше спускаемый аппарат должен был приземлиться в заданной точке и передать стандартное: «Полет завершен, самочувствие космонавтов хорошее». Но вместо этого в ЦУП пришла короткая шифровка: «1-1-1». Это означало «все погибли»...

Сразу после неудачного завершения полета была создана государственная комиссия по расследованию обстоятельств гибели космонавтов. Причину установили быстро: сразу после отделения спускаемой капсулы в безвоздушном пространстве открылись клапаны дыхательной системы. Произошла разгерметизация. Люди погибли от декомпрессии. Но что к этому привело?

Перед стартом корабль проходит тщательную проверку. Изучают каждую деталь, каждый модуль, по отдельности и в сборе. Испытания проходят в разных средах и под разным давлением. Не было никаких повреждений. Клапаны работали исправно. Так почему они открылись при спуске? На этот вопрос так и не был получен ответ в ходе следствия. Многотомное дело сдали в архив.

Спустя 53 года после трагического полета «МК» разыскал одного из проектантов спускаемых аппаратов серии «Союз». Доктор технических наук, профессор Виктор Миненко уже много лет преподает в техническом университете имени Н.Э.Баумана. А тогда, в конце шестидесятых, он входил в группу разработчиков спускаемых аппаратов. Все эти годы трагедия «Союза-11» не давала ему покоя. Почему раньше времени открылись клапаны? Мысленно он возвращался к этому вопросу и, возможно, нашел причину аварии. Своей догадкой Виктор Елисеевич поделился с читателями «МК».

Для начала вспомним обстоятельства того полета.

Заговор на жизнь

К гибели космонавтов Добровольского, Волкова и Пацаева привела целая цепь трагических совпадений. Казалось, сама судьба толкала их к катастрофе. Судите сами. Запуск корабля «Союз-11» готовился в чудовищном напряжении. Это был не просто рядовой старт, а часть первой в мире долгосрочной космической программы. Она состояла из двух этапов. Задача первого — состыковаться с первой в мире орбитальной станцией «Салют». Второго — провести в космосе 23 дня с фиксацией всех данных. Выполнение долгосрочной программы подняло бы престиж страны и вернуло бы СССР статус первой космической державы. Советский Союз проиграл в лунной гонке и теперь собирался взять реванш.

Столь ответственный полет не могли доверить новичкам, каковыми были Добровольский и Пацаев. Только у Волкова был опыт пребывания в космосе, но в качестве бортинженера.

К полету на орбитальную станцию готовится экипаж под руководством Алексея Леонова. Кому как не ему доверить столь важную миссию? Леонов первым вышел в открытый космос, он выдержал полный курс подготовки к полету на Луну. И теперь его ждал новый рекорд. Леонов тренировался отчаянно. Он до винтика изучил корабль. Очевидцы вспоминают, что даже по дороге на Байконур Алексей крутил в кармане самодельный тренажер, готовясь провести стыковку. Он и вся команда год жили только этим полетом.

А Добровольский, Волков и Пацаев только дублировали основной состав. Да, они проходили ту же программу, но все же, наверное, с другим психологическим настроем.

Старт корабля был назначен на 6 июня. Оба экипажа — и основной, и дублирующий — вылетели на Байконур за две недели. На космодроме продолжились тренировки, изучение корабля и медицинские осмотры. Их было несколько, но на самом последнем, предстартовом, врачи разглядели в легких бортинженера Валерия Кубасова небольшое темное пятно.

Что это могло быть? Пневмония, туберкулез или банальная аллергия? Разбираться было некогда. До старта оставалось всего два дня!

В космической отрасли жесткие требования по здоровью. Любой дефект: насморк, больной зуб или подкашливание — и космонавт сходил с дистанции. Судьба Кубасова была решена. Но что делать с остальными членами экипажа? На Байконуре срочно собралась госкомиссия. Ей предстояло принять трудное решение. Оставить команду Леонова и заменить одного Кубасова? Или полностью сменить экипаж? После долгих совещаний выбрали второе.

Леонов сопротивлялся отчаянно. Он рвался в полет, уговаривал комиссию заменить только одного члена экипажа. Но были опасения. В таком составе космонавты не тренировались. Вдруг они ошибутся в полете?

Итак, о полете Добровольский, Волков и Пацаев узнали за 11 часов до старта. Никто не ожидал такого поворота. Перед вылетом на Байконур Волков заявил жене: «Прокачусь и вернусь. Собирай чемоданы в отпуск». Но 6 июня в 7.55 экипаж рванул в небо, для того чтобы уже не вернуться.

Как можно объяснить цепь загадочных совпадений? Почему в последний момент один обреченный экипаж заменился другим? Есть мнение, что дело в особой «заговоренности» Алексея Леонова. Он несколько раз был на волосок от смерти. В 1965 году космонавт едва не погиб при выходе в открытый космос. Только благодаря смекалке ему удалось вернуться в корабль. А в 1969-м во время покушения на Брежнева Леонов сидел в обстрелянной машине. Погиб водитель, а на космонавте ни царапины. И вот ровно через два года судьба снова его спасла.

— Дыхательные клапаны на спускаемом аппарате отскочили еще при сборке модулей. Добровольский, Волков и Пацаев взлетели обреченными, — утверждает проектант спускаемого аппарата Виктор Миненко.

О чем говорят мужчины

До миссии «Союза-11» перейти из корабля в орбитальную станцию должен был экипаж предыдущего запуска — «Союз-10». Но стыковка пошла неудачно. Стыковочный штырь застрял в орбитальной станции. Экипаж вернулся на Землю. А через три месяца к станции уже полетел новый «Союз». Добровольский, Волков и Пацаев успешно выполнили задачу, перешли в орбитальную станцию и провели там 21 день.

— Обстановка у них там, конечно, была напряженная. Волков — лидер по природе. Я его хорошо знал. Он был капитаном хоккейной команды. Балагуром, весельчаком. Карьеристом в какой-то степени. Он уже один раз летал в космос. Но капитаном назначили не его. А новичка Добровольского. И это порождало дикий напряг. Судя по бортовым дневникам, во время полета между лидерами начался разлад. Волков в ряде случаев брал командование на себя, что недопустимо по уставу. Но там были сложные ситуации. Загорелась проводка при переходе в отсек. Может быть, в чем-то Волков действительно был прав. Но Добровольский — военный летчик. Ему был вверен экипаж, — рассказывает Виктор Миненко.

29 июня космонавты провели расстыковку, перешли на корабль, сели в спускаемый аппарат. 30 июня прошел последний сеанс связи. «Готовьте коньяк», — наказал Волков ЦУПу. Однако его выпили уже по другому поводу.

Загадочное приземление

Спускаемый аппарат удачно приземлился в Джезказганской степи, всего на десять километров отдалившись от расчетной точки. Спасатели без труда нашли капсулу. Она лежала на боку. Люк — закрыт.

Это было первое странное обстоятельство. Обычно космонавтам не терпится выйти на землю, они сами покидают спускаемый аппарат.

Командир постучал по обшивке. Тишина. Стало ясно, что произошла нештатная ситуация. Люк срочно вскрыли. Может, экипаж без сознания и ему срочно нужна помощь! Так и есть. Космонавты сидели в креслах. Позы их были спокойны, но лица — бледные как полотно. Ремни на креслах отстегнуты, а у Виктора Пацаева — еще и перекручены. Их тела еще хранили тепло, что оставляло надежду. Началась немедленная реанимация, которая продолжалась около часа. Но космонавты не подавали признаков жизни.

За это время спасатели осмотрели спускаемый аппарат. Все приборы были в порядке. Но что все-таки произошло?

Первую версию озвучили врачи. У всего экипажа — признаки взрывной декомпрессии. Вскипевшая кровь, отек легких, разрыв барабанной перепонки. Ее могло вызвать только резкое падение давления в воздухе. Но почему это случилось? Аппарат приземлился точно и без повреждений. Это был уже одиннадцатый по счету запуск кораблей серии «Союз». Все предыдущие ошибки — учтены. В причинах предстояло разобраться специальной комиссии.

Космический «глухарь»

Декомпрессия могла случиться только по одной причине — разгерметизация. Но как из спускаемого аппарата вышел воздух? Конструкторы закрыли его и погрузили в резервуар с водой. Аппарат полностью герметичен. Единственные отверстия, через которые мог бы выйти кислород, это два клапана дыхательной вентиляции.

— Они в общем-то не нужны при спуске. Их в конструкцию включили на всякий случай. Два клапана автоматически открываются при входе в атмосферу. Вдруг космонавты потеряют сознание и не смогут сами открыть дверь люка? Рассматривались же все ситуации, — говорит Виктор Миненко.

Очевидно, что клапаны сработали не в атмосфере, а во время схода с орбиты. Так можно объяснить и отстегнутые ремни безопасности на креслах экипажа. Космонавты пытались закрыть клапаны, повернув ручку управления вверху капсулы. Но воздух вышел так стремительно, что им не удалось дотянуться до ручного управления, так постановила государственная комиссия.

Но почему раньше времени открылись злосчастные клапаны? В поисках ответа спускаемый аппарат подвергся жестким испытаниям.

— Что только не делали с капсулой, — вспоминает Миненко. — Как только они не проверяли! Раскручивали, трясли, охлаждали, опускали в жидкий азот — клапаны оставались целыми и работали! Обнаружили, что на заводе-изготовителе не до конца закрутили гайки. Виновных, конечно, наказали. Но и с не закрученными до конца гайками клапаны продолжали открываться в нужный момент, а не раньше...

Тогда аппарат отвезли на экспертизу в НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники. Военные нашли на злосчастных клапанах необычный нагар. Его там быть не должно. Возможно, в этом причина неисправности? Но выявить взаимосвязь тогда не удалось. Эта тайна раскроется гораздо позже…

Версия инженера

После трагедии СССР не проводил запуски два года. Вся советская космонавтика пыталась устранить любой намек на повторение катастрофы. Только в 1973 году очередной «Союз» поднялся в космос. Работа пошла в прежнем режиме. Испытывались новые корабли. И вот во время очередного испытания Виктор Миненко обратил внимание на любопытный эпизод.

— Проводились электрические испытания в цехе. Корабль был в собранном виде. И вот парень молодой, электрик, работал с пультом проверки электрических систем. Что-то включил — и произошел подрыв пиросистемы отстрела запасной парашютной системы. А эта система — как пушка. В ней многочисленные толкатели. И если случается подрыв, то звук должен быть мощный. Но поскольку в собранном виде и заневолены стреляющие механизмы, то звук был глухой и слабый.

«Как мужик упал», — сказал тогда наш оператор, — вспоминает Виктор Елисеевич.

Для устранения неисправности корабль разобрали. Каково же было удивление инженера, когда он увидел, что клапаны дыхательной системы открыты. То есть вместе с отстрелом запасной парашютной системы открылись и воздушные клапаны.

— Стали разбираться, почему это случилось. В корабле — все нормально. Тогда взялись за этот пульт. И выяснилось, что он барахлит: изоляция вышла из строя. Вместо низкого напряжения в ряде случаев мог подать высокое — до 400 вольт. Но не каждый раз, а время от времени. Как старые ламповые телевизоры, помните? Рябят, не работают, а ударишь по ним кулаком, они снова показывают, — сравнивает инженер. — Так и этот пульт: во время проверки все было хорошо, а в работе мог «дурить».

Миненко допускает, что на испытаниях «Союза-11» мог быть тот же пульт.

— Он выдал высокое напряжение. Клапаны сработали, когда спускаемый аппарат был в сборе с бытовым отсеком, но на тихий хлопок никто внимания не обратил, — предполагает Виктор Елисеевич. — Затем корабль еще несколько раз испытывали, и на разрывы цепи в том числе. Ведь если клапаны открыты, то электрическая цепь разомкнута. Это сразу было бы заметно. Но помните о нагаре, который во время следствия обнаружили военные конструкторы внутри клапанов? Этот нагар способен проводить электричество. Он-то и замыкал цепь. Последующие испытания не показывали разрыв, хотя клапаны были открыты, — утверждает профессор.

Из любой трагедии в космонавтике делают выводы. После «Союза-11» экипаж в спускаемых аппаратах находился только в скафандрах, а ручка управления клапанами была перенесена на кресло. Авария повториться не может, утверждают инженеры.