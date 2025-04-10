Воссоздан облик Христа

В Сети появился видеоролик, созданный искусственным интеллектом, где изображен предполагаемый облик Иисуса Христа. Кадры были сгенерированы инструмента Midjourney.

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Основой для визуализации послужили изображения Туринской плащаницы, которая, по преданию, укрывала тело Христа после распятия.

Публикация вызвала оживленные обсуждения в Сети. Некоторые пользователи назвали видео отражением «истинного лица Иисуса», однако другие выразили сомнения в точности образа, указав на его сходство с европейскими портретами.

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Специалисты по религиозным исследованиям заявили, что Иисус, будучи выходцем с Ближнего Востока, скорее всего, имел смуглую кожу, карие глаза и темные вьющиеся волосы. Старший преподаватель Шеффилдского университета доктор Мередит Уоррен подчеркнула, что более точное представление о внешности Христа можно найти в портретах египетских мумий того времени, заключили в публикации Dailymail.

Ранее ученые из Университета Сапиенца в Риме заявили, что нашли новые доказательства, которые могут подтвердить захоронение Иисуса Христа на территории храма Гроба Господня.