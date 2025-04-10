Воссоздан облик Христа

ИИ показал, как выглядел Иисус Христос на основе Туринской плащаницы
В Сети появился видеоролик, созданный искусственным интеллектом, где изображен предполагаемый облик Иисуса Христа. Кадры были сгенерированы инструмента Midjourney.
Основой для визуализации послужили изображения Туринской плащаницы, которая, по преданию, укрывала тело Христа после распятия.
Публикация вызвала оживленные обсуждения в Сети. Некоторые пользователи назвали видео отражением «истинного лица Иисуса», однако другие выразили сомнения в точности образа, указав на его сходство с европейскими портретами.
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Специалисты по религиозным исследованиям заявили, что Иисус, будучи выходцем с Ближнего Востока, скорее всего, имел смуглую кожу, карие глаза и темные вьющиеся волосы. Старший преподаватель Шеффилдского университета доктор Мередит Уоррен подчеркнула, что более точное представление о внешности Христа можно найти в портретах египетских мумий того времени, заключили в публикации Dailymail.
Ранее ученые из Университета Сапиенца в Риме заявили, что нашли новые доказательства, которые могут подтвердить захоронение Иисуса Христа на территории храма Гроба Господня.