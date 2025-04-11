Большое Магелланово Облако может разрушать своего «младшего брата»

Японские ученые отследили движение 7 тысяч массивных звезд в Малом Магеллановом Облаке и обнаружили, что одна часть из них движется к центру, а другая — удаляется от него, как будто соседняя галактика, Большое Магелланово Облако, притягивает их своей гравитацией. Кроме того, вопреки прогнозам, в Малом Магеллановом Облаке не вращаются молодые массивные звезды и газ, из которого они появились. Новые данные могут изменить представления о том, как взаимодействуют и эволюционируют галактики. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Supplement Series.

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Малое Магелланово облако (SMC, Small Magellanic Cloud) — это карликовая галактика, которая вращается вокруг Млечного Пути вместе с Большим Магеллановым облаком. SMC находится сравнительно недалеко от Млечного Пути, на расстоянии 200 тысяч световых лет. Эта галактика давно интересует ученых из-за сходства с первыми галактиками Вселенной — у него мало тяжелых элементов и слабая гравитация.

Японские ученые исследовали около 7 тысяч массивных звезд в составе Малого Магелланового Облака. Эти звезды в восемь раз тяжелее Солнца и живут всего несколько миллионов лет; их присутствие указывает на области, богатые газообразным водородом — важнейшим компонентом звездообразования.

Во время наблюдения исследователи заметили, что в центре галактики звезды двигаются в противоположные стороны. Одни приближаются к центру, а другие удаляются от него, как будто более крупная галактика притягивает их к себе своей гравитацией. Ученые пришли к выводу, что Большое Магелланово Облако нарушает гравитационный баланс Малого и разрывает его.Обычно молодые массивные звезды движутся вместе с газом, из которого появились. Однако в Малом Магеллановом Облаке этого не происходит: ни звезды, ни газ не вращаются. Это также стало открытием для ученых.

«Если Малое Магелланово Облако действительно не вращается, возможно, потребуется пересмотреть предыдущие оценки его массы и истории взаимодействия с Млечным Путем и Большим Магеллановым Облаком. Это потенциально может изменить наше понимание истории взаимодействия трех объектов: двух Магеллановых Облаков и Млечного Пути», — пояснил Сатойя Накано, руководитель исследования из Университета Нагои, Япония.

По словам авторов, Малое Магелланово Облако является идеальной моделью для изучения зарождения Вселенной. Современное взаимодействие двух соседних галактик может напоминать процессы, которые сформировали их миллиарды лет назад, и дать новую информацию об эволюции звезд.