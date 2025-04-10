Раскрыто число проданных трикладных смартфонов Huawei за 340 000 рублей

Компания Huawei объявила об успехе своего флагманского смартфона Mate XT с тройным складывающимся экраном, заявив о продаже более 400 000 устройств. Об этом со ссылкой на авторитетного инсайдера Smart Chip Consultant в китайской социальной сети Weibo сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Для смартфона, позиционирующегося в премиальном ценовом сегменте, такой объем продаж является исключительным. Huawei Mate XT, представленный в сентябре прошлого года, стал первым в мире серийным смартфоном с тройным механизмом складывания, чем сразу же привлек к себе внимание.

На данный момент в Китае доступны модели Mate XT с 16 ГБ оперативной памяти и накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ по цене 22 000 юаней (примерно 252,2 тыс. руб. по курсу на 10 апреля 2025 года, – «Газета.Ru») и 24 000 юаней (около 275 тыс. руб.) соответственно. В России продается только версия на 1 ТБ по цене 340 тыс. руб.

На фоне успеха Huawei в сегменте трикладных смартфонов, конкуренцию ей готовится составить Samsung. Ожидается, что первый смартфон Samsung с тройным складывающимся экраном, фигурирующий в утечках под кодовым названием Q7M и модельным номером SM-F968, будет представлен в октябре 2025 года. Согласно предварительным данным, Samsung планирует выпустить версии устройства для Китая и Южной Кореи, при этом информация о глобальном запуске пока отсутствует.