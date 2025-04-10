Представлен смартфон Oppo с четырьмя 50-мегапиксельными камерами

Компания Oppo провела в Китае презентацию флагманского смартфона Oppo Find X8 Ultra, упор в котором был сделан на камерах, разработанных совместно со шведским брендом Hasselblad. Об этом сообщает портал GSMArena.

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В разработке камер принимали участие Hasselblad, которые помогли с оптимизацией блока из четырех 50-мегапиксельных модулей: основного, ультраширокоугольного и двух телеобъективов с 3- и 6-кратным оптическим приближением. Селфи-камера получила датчик на 32 Мп.

Oppo Find X8 Ultra оснащен OLED-дисплеем с диагональю 6,82 дюйма, 2K-разрешением, динамической частотой обновления изображения до 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит.

За производительность новинки отвечает флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ стандарта UFS 4.1.

Среди прочих параметров отмечается наличие аккумулятора емкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной — 50 Вт и обратной на 10 Вт, защиты от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, поддержка спутниковой связи в максимальной версии с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ, NFC и ИК-порта.

В устройстве также имеются две функциональные кнопки — Shortcut button и Quick button, которые аналогичны кнопке действия и Camera Control в iPhone соответственно.

В Китае Oppo Find X8 Ultra предлагается по цене от 6499 до 7999 юаней (от 75,6 до 93,1 тыс. руб.). Появится ли устройство за пределами КНР, не уточняется.