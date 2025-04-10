Названа возможная дата выхода гибрида iPad и MacBook с гибким экраном

Компания Apple готовится к выпуску гибрида iPad и MacBook с гибким экраном. Ожидается, что массовое производство нового гаджета начнется в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Ведущий аналитик инвестиционной компании GF Securities Джефф Пу считает, что начало массового производства 18,8-дюймового и 7,8-дюймового складных устройств Apple запланировано на конец 2026 года. По его словам, разработка обоих форматов активно продвигается, и компания Foxconn уже перешла к фазе прототипирования (NPI) этих продуктов. Следовательно, релиз новинок эксперт ожидает либо в конце 2026 года, либо в начале 2027-го.

Информация от Джеффа Пу перекликается с прогнозами других аналитиков, хотя и существуют некоторые расхождения в деталях. Например, Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что Apple работает над складным iPad с 20-дюймовым дисплеем, выход которого ожидается в 2028 году. В то же время инсайдер Росс Янг прогнозирует появление складного «планшетоподобного устройства» уже в 2026 или 2027 году. Разброс мнений среди экспертов подчеркивает некоторую неопределенность в отношении точной даты запуска и финального вида устройства.

Спекуляции также касаются типа устройства. Пу считает, что разрабатываемый Apple гаджет с большим экраном будет представлять собой гибрид MacBook и iPad с сенсорным экраном и поддержкой macOS. Известный аналитик Минг-Чи Куо также называл крупное складное устройство Apple некоторой разновидностью MacBook. Росс Янг также упоминал о работе Apple над ноутбуком с 18,8-дюймовым складным дисплеем.

Однако Марк Гурман и исследовательская фирма Omdia склоняются к тому, что крупное складное устройство будет именно iPad'ом.