Ученые сравнили тексты журналистов и нейросети

Ученые сравнили тексты живых журналистов и нейросети — и нашли различия
Исследования, проведенные учеными из Университета им. Чарльза Дарвина (Австралия), показали, что у статей, написанных искусственным интеллектом, отсутствует тот креативный стиль, который присущ историям, созданным журналистами. Работа вышла в специальном выпуске журнала Computers.
Исследователи проанализировали 150 статей из New York Times, Sydney Morning Herald и Australian, посвященных таким темам, как политика, спорт, военные конфликты и технологии. Затем тексты загрузили в чат-бот Gemini, который создал 150 статей, соответствующих содержанию текстов, написанных журналистами.Хотя контент, создаваемый ИИ, становится все более сложным, все же обнаружился ряд отличий в стиле.
У журналистов-людей наблюдается большее разнообразие в длине предложений и абзацев, в то время как у Gemini — отсутствие вариативности в синтаксисе.
Журналисты-люди также используют больше глаголов, что говорит о том, что их стиль письма больше фокусируется на объяснении действий, чтобы привлечь читателей. Gemini, в сравнении, используют больше существительных, чем глаголов.
«Наше исследование показывает, что и ИИ, и люди создают одинаково читаемый контент. Однако ИИ создает более "скучный" контент, которому не хватает стилистического разнообразия и уникального авторского стиля авторов», — отметил первый автор исследования Ван Хьеу Тран.
Руководитель исследования доктор Якоб Себастьян отметил, что исследование важно, так как оно подчеркивает, что человеческая изобретательность может быть более привлекательной для читателей.
«Мы можем создать браузерное расширение, которое будет с определенной долей вероятности определять, что новость на веб-сайте была создана ИИ на основе машинной модели, которую мы разработали в этой работе», — говорит он.