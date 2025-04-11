Ученые сравнили тексты журналистов и нейросети

Исследования, проведенные учеными из Университета им. Чарльза Дарвина (Австралия), показали, что у статей, написанных искусственным интеллектом, отсутствует тот креативный стиль, который присущ историям, созданным журналистами. Работа вышла в специальном выпуске журнала Computers.

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Исследователи проанализировали 150 статей из New York Times, Sydney Morning Herald и Australian, посвященных таким темам, как политика, спорт, военные конфликты и технологии. Затем тексты загрузили в чат-бот Gemini, который создал 150 статей, соответствующих содержанию текстов, написанных журналистами.Хотя контент, создаваемый ИИ, становится все более сложным, все же обнаружился ряд отличий в стиле.

У журналистов-людей наблюдается большее разнообразие в длине предложений и абзацев, в то время как у Gemini — отсутствие вариативности в синтаксисе.

Журналисты-люди также используют больше глаголов, что говорит о том, что их стиль письма больше фокусируется на объяснении действий, чтобы привлечь читателей. Gemini, в сравнении, используют больше существительных, чем глаголов.

«Наше исследование показывает, что и ИИ, и люди создают одинаково читаемый контент. Однако ИИ создает более "скучный" контент, которому не хватает стилистического разнообразия и уникального авторского стиля авторов», — отметил первый автор исследования Ван Хьеу Тран.

Руководитель исследования доктор Якоб Себастьян отметил, что исследование важно, так как оно подчеркивает, что человеческая изобретательность может быть более привлекательной для читателей.