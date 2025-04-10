В Россию привезли игровые ноутбуки MSI по цене от 250 до 700 тысяч рублей

«Ситилинк» объявил о старте предзаказов на восемь новых моделей игровых ноутбуков MSI, оснащенных видеокартами Nvidia серии GeForce RTX 50 и процессорами последнего поколения от Intel и AMD. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Флагманская серия Titan 18 HX ориентирована на энтузиастов и профессиональных пользователей. Модель Dragon Edition Norse Myth оснащена видеокартой GeForce RTX 5090 и процессором Intel Core Ultra 200HX со встроенным нейропроцессором. Конфигурация поддерживает технологию SuperRAID 5 (до 18 000 МБ/с) и оборудована системой охлаждения с испарительной камерой, способной рассеивать до 270 Вт тепловой мощности.

MSI Raider 18 HX нацелен на геймеров, которым требуется стабильная и высокая производительность, обеспечиваемая процессорами AMD Ryzen 9000HX или Intel Core Ultra 200HX, оперативной памятью DDR5-6400, дисплеем mini-LED с 4K-разрешением и частотой 120 Гц, а также видеокартой RTX 5080.

Серия Stealth сочетает производительность и мобильность. Ноутбуки в магниево-алюминиевом корпусе комплектуются видеокартой RTX 5080 и процессорами AMD Ryzen AI 300 или Intel Core Ultra 200HX. В этих моделях используется система охлаждения Cooler Boost 5, а клавиатура с RGB-подсветкой и стереодинамики делают модель универсальной для работы и развлечений.

Серия Vector ориентирована для разработки ПО и создания цифрового контента. Конфигурации включают видеокарты RTX 5080 или 5070 Ti, процессоры Intel Core Ultra 200HX либо AMD Ryzen 9000, а также интерфейс Thunderbolt 5 и систему охлаждения SSD для работы с большими объемами данных.

MSI позиционирует ноутбуки на базе видеокарт GeForce RTX 50 как решения для задач, связанных с ИИ, геймингом и графической визуализацией. Каждое устройство линейки поддерживает ИИ-функции, а также технологии DLSS 4 и трассировку лучей. Предзаказ на новинки открыт до 14 апреля 2025 года, после чего их начнут получать первые покупатели. Устройства предлагаются по цене от 256,9 до 699,9 тыс. руб. в зависимости от модели.