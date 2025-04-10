Для старого iPhone 3GS вышло приложение ChatGPT

Для устаревших моделей iPhone вышло клиентское приложение ChatGPT, созданное 17-летним разработчиком. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Для запуска официального приложения ChatGPT на iPhone нужно иметь устройство под управлением iOS 17 и выше. 17-летний разработчик решил эту проблему, создав альтернативное решение, которое открывает доступ к ИИ на устройствах, давно вышедших из употребления.

Приложение под названием ChatGPT for Legacy iOS позволяет использовать чат-бота на устаревших устройствах, включая такие модели, как iPhone 3GS. Оно работает через OpenAI API и по функциональности сопоставимо с официальным приложением.

По словам автора проекта, приложение поддерживает ключевые функции ChatGPT, среди которых сохранение истории чатов, понимание контекста и возможность анализа изображений.

ChatGPT for Legacy iOS совместимо с iPhone под управлением iOS 6 и выше, что делает приложение доступным для широкого спектра устройств, включая модели более чем десятилетней давности. Однако скачать его в App Store невозможно — установка приложения возможна только на устройствах с джейлбрейком.