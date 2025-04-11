Для старого iPhone 3GS вышло приложение ChatGPT

17-летнему энтузиасту удалось запустить популярного чат-бота ChatGPT на старом смартфоне Apple. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

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Альтернативное приложение ChatGPT for Legacy iOS («ChatGPT для наследия iOS») Apple Стив Джобс.

По словам журналистов, программа имеет те же функции, что и официальное приложение ChatGPT, которое нельзя установить на старые iPhone из-за ограничений Apple. Авторы заметили, что приложение поддерживает контекстную памяти и историю чата — «это не просто демонстрация возможностей».

ChatGPT for Legacy iOS нельзя найти в официальном магазине App Store — программа доступна в свободном доступе, ее можно установить на смартфоны с джейлбрейком. Mali Cömen заявил, что приложение имеет открытый исходный код, который он опубликовал на Github.

В 2024 году Apple запустила нейросеть Apple Intelligence. Она работает на новых смартфонах, начиная с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ранее стало известно, что бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв запланировал создать альтернативный смартфону аппарат без экрана и с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). По информации издания The Information, его стартап купила компания OpenAI.