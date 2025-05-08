Какими были древние слоны? 5 видов, о которых никто не знает

Еще не так давно слонов можно было найти практически по всей планете. Они жили не только в Африке и южной части Азии, но и в доисторической Португалии, древней Аляске и Южной Америке. Журнал Smithsonian рассказал о самых удивительных древних слонах и том, как они повлияли на эволюцию вида.

© Wikipedia

Фосфатерий

На первый взгляд в фосфатерии с трудом узнаются слоновьи черты. Млекопитающее, жившее 56 млн лет назад, по размерам больше походило на крупного дамана — до современных африканских слонов ему было далеко. Однако анатомические черты окаменелостей фосфатерия, найденных в Морокко, четко показывают, что у него и слона есть ряд общих черт. Например, часть верхней челюсти, создающая грань глазницы, и большие нижние резцы. Если верить микроскопическим порезам на ископаемых зубах, эти животные питались преимущественно листвой.

Баритерий

На протяжении более 20 млн лет отряд хоботных состоял из сравнительно маленьких животных. Ни одно из них не походило на огромных слонов, которых мы знаем сегодня: самый крупный хоботный вид по размерам был сравним с большим кабаном. Но примерно 33 млн лет назад некоторые хоботные решили, что с них довольно такой жизни. И появились баритерии — одни из ранних гигантов. Они были достаточно большими, чтобы в их тени помещались буквально любые другие хоботные. Однако череп этого гиганта не был похож ни на анатомию его предков, ни на эволюцию потомков. У баритерия было четыре коротких бивня, размещенных в верхней и нижней челюсти. Хотя он не является прямым предком мамонтов или слонов, баритерий стал одним из первых хоботных, вымахавших до слоновьих размеров.

Динотерий

Один из первых ископаемых слонов, найденных палеонтологами — они совершили это открытие в 1829 году. Правда, раньше эксперты не очень понимали, кем окаменелое «чудовище» было при жизни. Может быть, большим тапиром с бивнями? Другие специалисты выдвигали теории, что кости могли принадлежать гигантскому родственнику морских коров, который использовал свои изогнутые назад бивни, чтобы держаться за морское дно во сне. И только к середине XIX века ученые поняли: динотерий — не кто иной как крупный хоботный зверь.

Стегодон

Многие древние слоны были гигантами в своих средах обитания — гораздо выше и тяжелее, чем большинство прочих травоядных. Но иногда они «сжимались» под стать своему окружению. Хотя некоторые виды ископаемого слона стегодона могли достигать роста под 3,5 метра, останки, найденные на тихоокеанском острове Флорес, принадлежали особи ростом не более 1,5 метров.

Различные виды стегодонов процветали в древней Азии между 12 000 и 12 млн годами назад. По мере распространения их популяции, некоторые стегодоны дошли до мелких островов в юго-восточной части Азии. В таких местах эволюция нередко разворачивается причудливым образом — и стегодоны постепенно стали гораздо менее крупными. Вероятно, подобным образом они адаптировались к менее просторной среде обитания, где было меньше источников пищи.

Мастодонт

По сравнению с мастодонтами мамонты были новичками. Члены этого рода эволюционировали в Северной Америке приблизительно 8 млн лет назад и распространились по лесам континента. Если мамонты предпочитали холодные, сухие равнины ледникового периода, то мастодонты обитали в более теплых и влажных местах. В XVIII веке из-за необычной формы зубов животного натуралисты думали, что оно было хищным, но нет — мастодонты представляли угрозу лишь для растений и благополучно вымерли 11 000 лет назад, как и многие другие виды мегафауны.