В России начали создавать Wi-Fi-оборудование для отечественных самолетов

Российские авиалайнеры SJ-100, МС-21 и Ту-214 могут получить доступ к спутниковому интернету во время полета благодаря разработке компании «Бюро 1440». Как стало известно «Ведомостям», аэрокосмическое предприятие, входящее в «Икс холдинг», приступило к созданию специальных WiFi-терминалов для этих самолетов.

Генеральный директор «Икс холдинга» Алексей Шелобков сообщил о начале работ 9 апреля 2025 года на форуме «Телеком 2025». По его словам, производители указанных авиасудов уже предоставили «Бюро 1440» необходимые требования к приемо-передающему оборудованию.

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ответственной за разработку и производство отечественных самолетов, подтвердил взаимодействие с «Бюро 1440». В ОАК отметили, что направили свои требования к бортовой аппаратуре, чтобы предложить авиакомпаниям возможность доступа в интернет для пассажиров, подчеркнув важность этого направления для повышения комфорта.

В «Бюро 1440» уточнили, что требования к оборудованию для интеграции в самолет являются «очень объемными» и охватывают различные аспекты, включая габариты, энергопотребление и отраслевые стандарты, такие как ФАП-21. Представители компании также запросили информацию о требуемой пропускной способности канала связи, потреблении трафика пассажирами, географии покрытия и количестве самолетов для оснащения. При этом сроки и этапы разработки пока не раскрываются.

Алексей Шелобков отметил, что процесс адаптации терминалов будет длительным из-за консервативности авиационной отрасли и строгих требований к безопасности и сертификации. По его мнению, реалистичный срок внедрения технологии – около пяти лет, что связано с временем появления и начала эксплуатации новых отечественных самолетов.

В «Бюро 1440» пояснили, что авиационная версия терминала будет основана на стандартном решении компании, отличаясь меньшими размерами по сравнению с аналогами для геостационарных спутников. Финальные характеристики оборудования, включая габариты и вес, будут определены по завершении разработки с учетом требований авиационной отрасли.