Apple в панике вывезла из Индии 600 тонн iPhone

Американская корпорация Apple намерена осуществить перевозку из Индии в США 600 тонн iPhone. Для этого был заказан чартерный рейс, передает Reuters.

В общей сложности в страну привезут порядка 1,5 миллиона единиц техники. В материале говорится, что компания нарастила производство в Индии продукции в попытке справиться с пошлинами, введенными властями США.

Ранее издание Times of India опубликовало информацию, полученную от высокопоставленного представителя индийского правительства. Согласно этим данным, за последнюю неделю Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими товарами.

Согласно новому указу президента США Дональда Трампа, в отношении ряда государств теперь действуют «взаимные» пошлины на импорт. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками. Также сообщалось, что с четверга, 10 апреля, власти Китая введут дополнительные пошлины в размере 84% на товары из США.