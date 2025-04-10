Смартфон Honor Power получит мощный аккумулятор

Утечка по смартфону Honor Power раскрыла батарею на 8000 мАч
Honor готовится представить новый смартфон Honor Power. Утечка от известного инсайдера Digital Chat Station раскрыла ключевые характеристики устройства перед его официальным анонсом 15 апреля в Китае. Судя по данным, новинка получит мощный процессор Snapdragon 7 Gen 3, батарею ёмкостью 8000 мАч и поддержку спутниковой связи.
Батарея на 8000 мАч впечатляет: это одна из самых больших ёмкостей на рынке для среднего сегмента. Зарядка мощностью 80 Вт позволит быстро восполнить энергию. А вот спутниковая связь — ещё более редкая функция.
Тизеры Honor уже показали фронтальный дизайн устройства, но утечка добавляет деталей: смартфон оснастят плоским экраном и, вероятно, камерой с высоким разрешением. Модель с номером DVD-AN80 прошла сертификацию в Китае.
Полная картина станет ясна на презентации через пять дней.