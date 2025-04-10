Смартфон Honor Power получит мощный аккумулятор

Honor готовится представить новый смартфон Honor Power. Утечка от известного инсайдера Digital Chat Station раскрыла ключевые характеристики устройства перед его официальным анонсом 15 апреля в Китае. Судя по данным, новинка получит мощный процессор Snapdragon 7 Gen 3, батарею ёмкостью 8000 мАч и поддержку спутниковой связи.

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Батарея на 8000 мАч впечатляет: это одна из самых больших ёмкостей на рынке для среднего сегмента. Зарядка мощностью 80 Вт позволит быстро восполнить энергию. А вот спутниковая связь — ещё более редкая функция.

Тизеры Honor уже показали фронтальный дизайн устройства, но утечка добавляет деталей: смартфон оснастят плоским экраном и, вероятно, камерой с высоким разрешением. Модель с номером DVD-AN80 прошла сертификацию в Китае.

Полная картина станет ясна на презентации через пять дней.