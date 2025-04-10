Появилось фото сравнения толщины iPhone 17 Air и iPhone 16e

В Сети появились первые «живые» фотографии, демонстрирующие ультратонкий дизайн ожидаемого iPhone 17 Air в сравнении с другим смартфоном Apple. Об этом сообщает издание Macworld, ссылаясь на инсайдера Majin Bu.

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Инсайдер опубликовал в социальной сети X (Twitter) фотографии, на которых макет iPhone 17 Air запечатлен рядом с iPhone 16e. Снимки наглядно демонстрируют, насколько будущая модель тоньше своего предшественника. Для сравнения, толщина iPhone 16e составляет 7,8 мм, и, как можно заметить на фото, iPhone 17 Air выглядит примерно вдвое тоньше.

На опубликованных изображениях телефон представлен в черном цвете, причем цвет камерного блока гармонично сочетается с цветом корпуса.

По данным инсайдеров, для достижения такой революционной тонкости Apple пошла на ряд компромиссов во внутренней начинке устройства. В частности, iPhone 17 Air получит только одну основную камеру, что подтверждается опубликованными фотографиями. Кроме того, ожидается использование аккумулятора меньшей емкости и отказ от нижнего динамика.

Предполагается, что Apple позиционирует iPhone 17 Air как модель, ориентированную на пользователей, для которых дизайн и ультратонкий корпус являются приоритетными факторами. Для тех, кто ценит расширенный функционал, компания традиционно предложит модели iPhone 17 и 17 Pro.

Ожидается, что презентация линейки iPhone 17 состоится в сентябре. Предполагаемая цена iPhone 17 Air составит около $899 (примерно 76,6 тыс. руб. по курсу на 10 апреля 2025 года, – «Газета.Ru»), что соответствует стоимости iPhone 16 Plus.